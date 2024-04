TUDOR, Non posso conoscere i singoli in due allenamenti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Conoscere meglio la squadra, i singoli. Non li puoi conoscere bene dopo un paio di allenamenti, ma questo calcio va interpretato meglio anche a livello fisico. Per reggere un calcio intenso devi fare un mesetto di lavoro. Sono ottimista, perché il nostro calcio è totalmente diverso rispetto ai tre anni precedenti, ci vorrà un po' di tempo ma guardiamo avanti con positività". Igor Tudor, tecnico della Lazio, ai microfoni di Dazn analizza così la sconfitta dei biancocelesti nel derby di Roma.

Poca incisività davanti?

"In avanti è evidente che facciamo fatica, c'è da vedere perché i tre davanti devono fare la differenza vera però oggi era difficile perché contro la Roma è difficile fare pressing, visto che sono bravi a evitarlo. Se non vai forte è difficile rubargliela, non era facile oggi essere compatti, si doveva spaccare un po' la linea ma abbiamo sofferto soprattutto la loro fisicità sulle seconde palle, avevamo più gamba di noi".

Quali sono i vostri obiettivi?

"Gli obiettivi sono sempre gli stessi, crescere e migliorare davanti mantenendo equilibrio e compattezza. Non vedo l'ora di tornare a lavorare lunedì per preparare la prossima gara".