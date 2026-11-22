Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como 1907

Un solo punto divide Fiorentina Femminile e Como 1907, avversarie oggi alle 15.00 allo stadio Curva Fiesole nell'ultimo impegno casalingo dell'anno per le viola. In palio c'è il terzo posto, obiettivo che la squadra di casa vuole raggiungere prima della sosta per le nazionali. Per la Fiorentina è un'occasione importante per salutare il proprio pubblico con una vittoria e affrontare la pausa con fiducia. Il Como, però, è pronto a dare battaglia per conquistare punti preziosi. Si prospetta una sfida equilibrata e combattuta, con tre punti fondamentali per entrambe le formazioni. Queste le formazioni ufficiali del match.

Fiorentina (4-3-2-1): Fiskerstrand; Correia, Filangeri, Bergsvand, Johansen; Severini, Cortes, Tryggvadottir; Bredgaard, Omarsdottir, Hurtig. A disposizione: Tortelli, Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, Van Der Zanden, Bettineschi, Cherubini, Bartalini, Cerrato. All.: Pablo Pinones Arce

Como 1907 (3-5-2): Durante; De Rita, Menayo, Svava; Haavi, Maraca, Eriksen, Olofosson, Bonfantini; Giacinti, Wullaert. A disposizione: Veritti, Xhemaili, Ohale, Aigbogun, Conc, Colombo, Pisani, Pittaccio, Wiankowska, Flores, Shore, Boquete. All.: Selena Mazzantini