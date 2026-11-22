Le formazioni di Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa: inizio alle 15
Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese e Sassuolo-Genoa, gare valide per la dodicesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 15.
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. All.: Palladino.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All.: Zanetti.
Sassuolo (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van Der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. All.: Roberto D'Aversa.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Amorim, Traore, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All.: De Rossi.
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