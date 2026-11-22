Poker della Juve contro il Venezia: 4-0 e sesto posto in classifica
La Juventus conquista una netta vittoria contro il Venezia, imponendosi con un convincente 4-0 nella gara valida per il dodicesimo turno di campionato. Dopo un primo tempo senza reti, i bianconeri sbloccano il risultato al 53' con Woltemade, dando il via a una ripresa ricca di gol. Al 59' arriva il raddoppio firmato da Koopmeiners, mentre sei minuti più tardi è Cabal a trovare la via della rete per il momentaneo 3-0.
Il punteggio e la classifica
A chiudere definitivamente i conti ci pensa Kolo Muani, che al 71' trasforma un calcio di rigore e fissa il risultato sul poker. Grazie a questo successo, la formazione bianconera sale a quota 21 punti in classifica, conquistando almeno momentaneamente il sesto posto. Una vittoria importante per la Juventus, che porta a casa tre punti preziosi e una prestazione più che positiva.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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