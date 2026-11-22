Mediana viola, rebus da risolvere: Brescianini insidia Ndour a Monza
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Non è ancora definita la coppia che comporrà la mediana viola nella sfida contro il Monza. Tra le possibili novità c'è Marco Brescianini, che potrebbe trovare spazio nell'undici iniziale qualora Ndour non superasse le ultime verifiche fisiche. L'ex Atalanta e Frosinone è infatti in corsa per affiancare Oulai nel centrocampo a due del 4-2-3-1 che Vanoli sembra intenzionato a riproporre.
Una soluzione che consentirebbe alla Fiorentina di mantenere Pedro Gonçalves sulla linea dei trequartisti: il portoghese avrà il compito di agire tra le linee e favorire il collegamento tra centrocampo e attacco. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.
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