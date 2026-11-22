Udogie torna in orbita Serie A: la Juve ci prova, in estate piaceva ai viola

Il mercato di gennaio della Juventus potrebbe riservare interventi anche sulle corsie esterne, oltre alle operazioni previste per rinforzare centrocampo e attacco. Molto dipenderà dall'evoluzione della situazione legata a Cambiaso, mentre il settlement agreement continuerà a imporre una certa attenzione alle spese. Tra i profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza c'è quello di Destiny Udogie, già finito nel mirino della Fiorentina durante la scorsa estate.

Il terzino del Tottenham rappresenterebbe un innesto importante, ma convincere il club inglese a lasciarlo partire a gennaio non sarà semplice. I bianconeri potrebbero provare a imbastire un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, facendo leva anche sullo scarso impiego del giocatore in questa stagione, con appena cinque presenze in Premier League. Un tentativo verrà comunque effettuato, anche se Udogie non è l'unico nome presente nella lista della Juventus, che sta valutando diverse alternative. Lo riporta Tuttomercatoweb.com