Serie A, al via la 13^ giornata. In campo Venezia e Bologna: le formazioni ufficiali
È pronto a partire il 13esimo turno di Serie A, che vedrà la Fiorentina di Paolo Vanoli impegnata domenica alle 12.30 in casa dell'Udinese di Zanetti. A dare il via a questa giornata sarà la sfida del Stadio Pier Luigi Penzo tra Venezia e Bologna, con il fischio d'inizio previsto alle 20.45. Queste in tal senso le formazioni ufficiali del match:
VENEZIA: Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Busio, Haps; Akor Adams, Yeboah. Allenatore: Davide Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vítik, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard; Mbangula. Allenatore: Raffaele Palladino.
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La Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatoredi Luca Calamai
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