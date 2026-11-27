Malotti: "Vanoli doveva difendere la squadra. Dopo Monza è stato fuori luogo"

Roberto Malotti, allenatore, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dal momento che sta attraversando la Fiorentina: "Non mi è tornato niente delle dichiarazioni del post partita. Sono parole che se si vogliono dire si dicono il martedì, a volte è pericoloso anche dirle dopo la partita. Un allenatore dovrebbe contare fino a mille prima di parlare nel dopo gara. Un allenatore non dovrebbe mai uscire con certe dichiarazioni dopo la partita. Tanto meno deve parlare dell'io, un allenatore mai dovrebbe parlare di se stesso. Secondo me dopo una partita persa in quel modo avrebbe dovuto proteggere la squadra magari facendo anche qualche ammissione di colpa. Visto che si parla di umiltà, anche se non sei completamente convinto, sarebbe stato meglio prendersi qualche responsabilità perché i giocatori li devi proteggere, è un obbligo perché loro devono sapere che non li tradirai mai. Soprattutto quando le cose vanno male. Non deve mai perdere il piglio sulla squadra. La trovo un'intervista completamente fuori luogo".

Come dovrebbe gestire questi momenti?

"Ci facciamo troppo spesso influenzare dai risultati, ma agli allenatori questo non può accadere. Può coinvolgere gli addetti ai lavori ma non ai protagonisti. Si sa che i risultati determinano il pensiero della gente, ma non all'allenatore che invece si deve affidare ad altri presupposti. Devi capire cosa correggere, devi trovare soluzioni immediate e a lungo termine, non può sbagliare una partita e buttare il cappello in aria accusando questo o l'altro giocatore. Allora avrebbe potuto parlare anche del club, perché non l'ha fatto? Perché non ha parlato della società? Perché deve parlare solo dei giocatori? Tiri fuori le palle fino in fondo e dica cosa non gli sta bene in generale. Non mi è piaciuto che si sia rivolto solo alla squadra. A lui devo rimproverargli questo anche se non penso che sia l'unico responsabile. Chi ha scelto Vanoli, lo ha scelto sapendo chi era Vanoli. Se non ti dovesse piacere uno come lui, l'errore è ancora più grave. L'errore è a monte perché se lo chiami nonostante tu non abbia fiducia in lui, sembra uno scherzo. La società adesso dovrebbe difenderlo perché l'hanno richiamato loro".

La Fiorentina nasce per essere sbilanciata in avanti?

"La parola sbilanciata è una parola che non va bene. Perché non deve essere mai sbilanciata. Deve essere offensiva e allora mi torna e mi sta bene, poi in campo deve stare in una certa maniera. Se l'avversario riesce a fare 50 metri palla al piede significa che c'è qualcosa che non va. Se è sbilanciata devi essere te a metterla in condizione di non essere così. Ci devono essere dei correttivi che deve mettere l'allenatore".

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