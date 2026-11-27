Tegola Adzic, il calciatore montenegrino operato al ginocchio: stagione già finita?
Arrivano brutte notizie per il Sassuolo e per la Juventus, proprietaria del cartellino del classe 2006 Vasilije Adzic, in prestito ai neroverdi. Stando infatti a quanto riportato ufficialmente dal club bianconero, il calciatore montenegrino è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Questa la nota ufficiale sulle condizioni del giocatore, che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, potrebbe già aver concluso la propria stagione calcistica:
"A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale.
Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".
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