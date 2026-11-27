Monza, Juric torna sulla Fiorentina: "Dal 25' del primo tempo abbiamo preso in mano la partita"

L'allenatore del Monza, Ivan Juric, nel presentare in conferenza stampa la partita di domenica in casa della Roma è tornato anche sulla vittoria per 3-0 di lunedì sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "All'inizio la partita non mi era sembrata positiva, perché non eravamo aggressivi come avrei voluto. Dal 25' abbiamo iniziato a recuperare più palloni, a spingere e a prenderci qualche rischio in più. Abbiamo preso in mano la partita e, nei venti minuti finali del primo tempo e nei primi quindici della ripresa, abbiamo fatto quello che chiedevo: abbiamo segnato, creato un'altra occasione con Brindelli e una con Pessina, dominando la gara. Magari abbiamo concesso qualcosa in contropiede, ma era proprio quello che volevo vedere. Successivamente ci siamo abbassati per gestire il risultato.

Per quanto riguarda l'assetto tattico, le richieste che faccio ad Akinsanmiro sono le stesse che facevo a Ngonge e Colpani. Cambia però l'interpretazione del ruolo: Akinsanmiro può darci qualcosa in più in determinate situazioni, nei raddoppi e nella compattezza. Devo dire, comunque, che anche Ngonge e Colpani hanno svolto un buon lavoro difensivo. In fase offensiva, invece, magari ci manca qualcosa rispetto alle loro caratteristiche. Akinsanmiro è molto bravo negli inserimenti, riesce a portare via altri giocatori e a liberare spazi per i compagni. È sicuramente un'opzione valida."