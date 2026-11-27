Frosinone, recupero lampo per Raimondo: convocato da Alvini dopo appena 26 giorni
Arriva una notizia a sorpresa dalla lista dei convocati del Frosinone in vista della sfida di domani contro il Parma: Antonio Raimondo ha recuperato dall'infortunio alla caviglia subito lo scorso 1° novembre ed è nuovamente a disposizione. L'attaccante gialloblù è riuscito ad anticipare i tempi previsti per il rientro, tornando tra le opzioni di Massimiliano Alvini dopo appena 26 giorni dallo stop. Una notizia positiva per il tecnico, che ritrova così il proprio numero 9. Da capire se giocherà titolare o molto più probabilmente a gara in corso.
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La Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatoredi Luca Calamai
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Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
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