Lazio, Gattuso: "È da quando sono arrivato qui che sogno un Olimpico con 50-60 mila persone"

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida in programma domani in casa del Torino e parlando del tema relativo all'annuncio del ritorno dei tifosi biancocelesti allo Stadio Olimpico: "Per me è motivo di orgoglio, prima però complimenti a tutti coloro che hanno scelto di esserci prima. Abbiamo toccato con mano cosa significa avere il tifo organizzato al nostro fianco in trasferta, è una componente importante. Dovremo essere bravi noi col nostro atteggiamento, sogno un Olimpico da 50-60 mila persone fin dal primo giorno che sono qui.

Sarà una cosa nuova per noi, ma dovremo farci trovare pronti. Prima dobbiamo pensare al Torino, è una squadra fastidiosa che ti viene addosso e parte forte. Domani ci sarà da battagliare a livello sportivo".