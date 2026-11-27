Sassuolo, Palmieri: "Esposito? Non cediamo i pezzi pregiati a gennaio"

Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, commentando le voci su un possibile interessamento del Napoli per Sebastiano Esposito, attaccante neroverde trattato anche dalla Fiorentina quando all'inizio della stagione 2025/2026 in panchina c'era Stefano Pioli, non convinto dal giocatore allora del Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: "Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Sebastiano in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta. Noi adesso però dobbiamo pensare solo al nostro momento e a risollevarci in classifica".

Nessun pensiero quindi al mercato di gennaio? "In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate. Sappiamo di avere giocatori importanti come Sebastiano, ma la nostra proprietà è forte e ha un progetto importante in mente. Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno".