Malagò punge Galliani, il senatore replica: la partita per la Figc entra nel vivo

Una serata all'insegna dello sport, almeno in apparenza, quella che ha visto protagonisti Giovanni Malagò e Adriano Galliani. I due aspiranti presidenti della Figc hanno assistito insieme a Italia-Turchia di basket al PalaEur, trovandosi nelle vicinanze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come, con il voto del 14 dicembre ormai vicino, la tensione tra i candidati sembri essersi momentaneamente ridotta. Non sono però mancate le schermaglie: già in mattinata, Malagò aveva commentato con una battuta il cambio di posizione delle componenti tecniche, affermando che lui, al loro posto, non avrebbe fatto altrettanto. Una critica accompagnata comunque da parole concilianti, con il commissario che ha definito Galliani un amico nei confronti del quale nutre soltanto sentimenti di affetto.

Nessuna preoccupazione, invece, per l'ipotesi di una rimonta del rivale. Malagò ha infatti precisato di non essersi mai trovato nella posizione di dover recuperare terreno. Di diverso avviso Galliani, che uscendo dal palazzetto ha risposto con ironia, ricordando come la sua discesa in campo sia legata anche al ripensamento di numerose società di Serie A. Oltre alle componenti tecniche, infatti, sarebbero stati otto o nove i club ad aver cambiato orientamento, compresi Juventus, Inter e Milan.