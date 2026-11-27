Inter, tegola per Chivu. C'è lesione per Bastoni: out tre settimane
Brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il capitolo legato agli infortunati. Secondo infatti quanto riportato ufficialmente dal sito ufficiale dei nerazzurri, Alessandro Bastoni, uscito nel corso del match di Champions League contro lo Stoccarda, ha riportato una lesione al quadricipite della gamba sinistra. Uno stop che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dovrebbe tenerlo fuori tre settimane. Questo il comunicato ufficiale:
"Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina ad esami clinici e diagnostici presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una lesione al quadricipite sinistro".
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