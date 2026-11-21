La Fiorentina Primavera passa a Monza: decide Jallow, Fei decisivo nel finale

Vittoria esterna per la Fiorentina Primavera, che nell'undicesima giornata di campionato supera il Monza per 1-0 al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. A decidere la sfida è Jallow, che al 4' approfitta di un'uscita imprecisa del portiere Strajnar sugli sviluppi di un calcio d'angolo e firma il gol partita. I viola partono forte e sfiorano subito il raddoppio: al 3' Forte colpisce la traversa, mentre al 17' è Jallow a centrare il palo dopo essersi presentato davanti all'estremo difensore brianzolo.

Nella ripresa il Monza prova a reagire, ma Fei è attento sulle iniziative avversarie e la Fiorentina ha più occasioni per chiudere i conti, soprattutto con Forte ed Egharevba. Nel finale, al 92', viene espulso mister Aurelio Andreazzoli dopo un parapiglia nato a seguito di un intervento su Forte. In pieno recupero arriva anche l'ultima grande occasione per i padroni di casa, ma Fei si supera su Zanni con una parata decisiva e blinda l'1-0. Per i ragazzi di Andreazzoli arriva così un successo dopo la sconfitta di due settimane fa col Como.