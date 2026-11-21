Collaborazione tra Fiorentina e Rifò per l'abbigliamento di Natale viola

La Fiorentina incontra la tradizione tessile del territorio attraverso una speciale collaborazione con Rifò, realtà impegnata nella valorizzazione dei materiali rigenerati. Dall'unione tra il club viola e il marchio nasce una capsule collection natalizia composta da maglioni e accessori, pensata per celebrare la passione sportiva attraverso una produzione attenta al recupero delle risorse.

Tutti i prodotti della collezione sono realizzati in lana rigenerata al 100%, ottenuta da scarti industriali accuratamente selezionati per colore e successivamente trasformati in nuovi capi. La capsule firmata Rifò e ACF Fiorentina vuole dunque raccontare come innovazione, riciclo e passione calcistica possano incontrarsi, trasformando materiali di recupero in prodotti che celebrano l'identità viola e il patrimonio tessile del territorio. Questo il post con cui il club ha annunciato la collaborazione in vista di Natale: