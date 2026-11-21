Dell'Oglio: "Vi dico come giocherà il Monza. Oulai? Fac-simile di Fagioli"

Antonio Dell'Oglio, doppio ex di Fiorentina e Monza, ha parlato a RTV38 in vista della partita di lunedì sera: "Sicuramente Juric fa un gioco di pressione uomo su uomo, la partita sarà così perché il Monza è inferiore alla Fiorentina. Penso che i viola abbiano tutte le qualità per ribaltare la situazione e portare a casa il risultato. Di solito si dice che la velocità di pensiero può sopperire al pressing avversario, la Fiorentina dovrà muoversi bene per vincere. Per quello che ho visto la squadra è cambiata già dall'Atalanta, ora c'è propensione ad andare avanti e giocare con qualità.

Penso che Vanoli farà lo stesso contro il Monza. Oulai? Un fac-simile di Fagioli. Io sono un estimatore di Fagioli nonostante il momento difficile, anche in Nazionale non ha fatto bene ma le qualità di questo ragazzo sono eccezionali".