Dal veto di Commisso alla rinascita al Torino: Comuzzo e un futuro sempre meno viola

Nel gennaio 2025 Pietro Comuzzo sembrava ormai destinato a lasciare Firenze per trasferirsi al Napoli, con un'operazione da circa 30 milioni di euro già impostata da Pradè. A bloccare tutto fu però Rocco Commisso, contrario alla cessione del difensore classe 2005, che in quel momento rappresentava una delle certezze della Fiorentina di Palladino, protagonista di un campionato ai vertici. Quella decisione, col senno di poi, ha segnato una svolta negativa sia per il giocatore sia per il club: da allora è iniziato un graduale ridimensionamento, con Comuzzo sempre meno protagonista.

Tuttosport ripercorre questa parabola proprio alla vigilia della sfida tra Torino e Napoli, con il difensore che si prepara a tornare da avversario al Maradona. I granata difficilmente eserciteranno il diritto di riscatto fissato a 20 milioni, ma anche un ritorno alla Fiorentina appare poco probabile. All'orizzonte potrebbe esserci una terza società interessata, senza escludere che il giocatore possa rientrare nei prossimi piani del ct Mancini.