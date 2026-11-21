Rubino non si ferma più: altro gol decisivo con la Carrarese del viola in prestito

Tommaso Rubino continua a essere protagonista in Serie B. Il talento classe 2006 di proprietà della Fiorentina ha deciso anche la sfida tra Carrarese e Virtus Entella, terminata 1-0, regalando tre punti pesantissimi alla formazione allenata da Guido Pagliuca. Un'altra prestazione importante per il giovane viola, che sta vivendo una stagione di crescita e confermando le proprie qualità. Il gol decisivo è arrivato al 42' del primo tempo. Dopo una combinazione con Abiuso, Rubino si è visto respingere la prima conclusione dal portiere Del Frate, riuscendo però a ribadire il pallone in rete. Una marcatura che ha permesso alla Carrarese di conquistare una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza.

Per Rubino si tratta del quarto gol nel campionato 2026/27, dopo quelli realizzati contro Padova, Modena e Palermo. Un rendimento particolarmente significativo considerando che nella passata stagione, sempre con la maglia della Carrarese, aveva chiuso con due reti in 26 presenze. La Fiorentina osserva con interesse i progressi del proprio prodotto del vivaio, tornato in prestito a Carrara per trovare continuità e accumulare esperienza tra i professionisti.