FirenzeViola Baby Campioni d'Italia, delusioni ed ex obiettivi: quanti ex (e non) viola a Monza

Dalla delusione Colpani al prestito di Kouadio, passando per ex obiettivi di mercato: a Monza c'è una discreta colonia di ex viola (e non)

Tra pianticelle viola, semplici meteore ed ex obiettivi di mercato, si fa fatica a tenere il conto. Monza-Fiorentina è la gara manifesto di tutto ciò, piena di giocatori passati da Firenze alla Brianza e di calciatori biancorossi che sarebbero potuti essere oggi, o in un passato recente, sulle sponde dell’Arno.

Prodotti viola mancati alla prima squadra

Si inizia con chi è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con discreti risultati ma senza riuscire ad affermarsi in prima squadra. Esempio lampante di questo discorso è Lorenzo Lucchesi, leader della difesa della Primavera vicecampione d’Italia nel 2023, titolare nella finale scudetto persa dalla squadra di Aquilani contro il Lecce. Le esperienze tra Ternana, Reggiana e Venezia hanno fatto da anticamera al passaggio a Monza, dove è stato riscattato in estate per diventare un pilastro della retroguardia di Juric.

Parabola simile per Eddy Kouadio, che a differenza del collega è tre anni più piccolo ed è riuscito a salire sul tetto d’Italia con l’ultima Primavera viola di Galloppa, giocando dal primo minuto la finale col Parma e timbrandola di testa nel finale. L’anno scorso aveva anche esordito in Serie A con la maglia viola e a settembre ha trovato la prima chiamata in Nazionale maggiore, tanto che in estate si è deciso di mandarlo una stagione altrove ma solo in prestito secco, per maturare e tornare a Firenze più pronto, tanto da giocarsi le carte con la casacca della Fiorentina.

Le meteore, tra investimenti e premesse non rispettate

Si passa poi a chi ha vestito la maglia viola più prestigiosa, quella della prima squadra, ma senza lasciare il segno. A partire da Andrea Colpani, accolto in pompa magna l’estate 2024 dopo la buona annata a Monza con Palladino, all’epoca neo-tecnico viola. La stagione del Flaco però fu tutt’altro che indimenticabile, forse ostacolato anche dalle pressioni più pesanti e da una tenuta tecnica evidentemente di livello inferiore (il successivo anno in Serie B rende l’idea di tutto ciò).

Un po’ lo stesso scenario, seppur iniziato con meno aspettative, di Michael Folorunsho: nel gennaio 2025, stessa stagione di Colpani, doveva rimpolpare con muscoli e gol la trequarti di Palladino, ma tra un ruolo non definito e un rendimento inferiore alle premesse non è mai riuscito a imporre il calcio brillante visto a Verona. Infine Patrick Cutrone, appartenuto a una Fiorentina più lontana del tempo, peggiore di quelle appena menzionate e con pochi ricordi lasciati nel capoluogo toscano.

Chi Firenze non l'ha mai vista

Chiudiamo con due ex obiettivi di mercato, seguiti a lungo dalla Fiorentina ma mai approdati in riva all’Arno. Il primo è Cyril Ngonge, cercato da Daniele Pradè per svariate sessioni di mercato, da quando giocava all’Hellas a quando è passato al Napoli. Fantasista di livello sicuramente più basso rispetto alle iniziali aspettative, il suo graffio non si è mai visto in modo evidente in alcuna esperienza passata.

Tra le fila dei monzesi c’è anche Exequiel Zeballos, talentuoso argentino che ha fatto parlare di sé gli anni scorsi con la maglia Xeneize del Boca Juniors. Il salto in Europa si prospettava anche prima di quando non sia avvenuto, la scorsa estate proprio per mano dei brianzoli. Da Burdisso in poi, il classe 2002 è stato osservato da vicino e richiesto a più riprese dalla Fiorentina, mai convinta del tutto di affondare il colpo.