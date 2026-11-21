Il procuratore di Dragusin: "Vedrete Corduneanu che coppia farà con Radu"

Intervistato dal media rumeno digisport.ro, il procuratore Florin Manea, che tra gli altri cura gli interessi del difensore della Fiorentina Radu Dragusin, ha rivelato. "Ora sono in Qatar, sono venuto a vedere la nazionale rumena Under 17. Ci sono molti giocatori importanti, uno di questi è Robert Corduneanu. Vedrete che coppia formerà con Radu Drăgușin alla prima partita con la nazionale maggiore. Ho anche incontrato Gică Hagi qui, è venuto anche lui a vedere cosa sta per succedere.

È il mio idolo." Ho avuto la netta impressione che fosse molto soddisfatto della partita contro la Polonia. E contro la Bosnia abbiamo giocato bene, ma alla fine abbiamo perso. Ho grande fiducia in Hagi, può rivoluzionare la nazionale. Ho visto la Romania giocare bene, con coraggio, con grande determinazione. Mi sono davvero congratulato con Hagi, ha la fiducia necessaria per avere successo".