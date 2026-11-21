FirenzeViola Paolo Vanoli in conferenza stampa: "Ndour e Atta recuperati. Mastantuono deve prendere spunto da Kvaratskhelia"

Dal Wind Media Center del Viola Park parola a Paolo Vanoli: nella conferenza stampa dell'antivigilia di Monza-Fiorentina, il tecnico viola ha analizzato così il momento dei suoi e la sfida di lunedì sera, partendo però dagli acciaccati: "Ndour ha un problema alla caviglia ma domani penso che si aggregherà al gruppo. Njie ha preso una botta in Nazionale e ci siamo preoccupati, ma è tornato bene e anche lui si è aggregato al gruppo. Per gli altri Nazionali Oulai è tornato dopo aver segnato e per noi è un bene, anche Fagioli è tornato carico. Su Atta dico che è stato con noi in gruppo e l'abbiamo recuperato per la sua partita".

Come sfruttare Mastantuono meglio in fase offensiva? C'è la possibilità di sgravarlo un po' dei compiti difensivi?

"Mi dispiace che ci siano illazioni su questo. Un giocatore deve essere completo per stare ad altissimi livelli. Io di Franco ho espresso quello che penso. Khvicha Kvaratskhelia quando parla di Luis Enrique dice sempre che se non facesse un lavoro importante in fase difensiva non giocherebbe nel Psg, questo è l'atteggiamento. Franco ha un potenziale incredibile e può solo migliorare, ma l'applicazione è tutto anche per chi vuole diventare un campione. Sulla sua fase difensiva dobbiamo essere bravi noi noi a non fargliela fare migliorando quella offensiva. Ma un giocatore deve essere completo se vuole stare ad altissimi livelli. Io non ho mai visto nessun allenatore che non fa fare la fase difensiva ad un suo giocatore. Lui deve migliorare, ha fatto un passo indietro venendo alla Fiorentina proprio per crescere".

Cosa ne pensa del Monza? E come sta la squadra psicologicamente?

"Andiamo a incontrare una grande squadra. E' una partita complicata, Juric lo conosco, l'ho sostituito a Torino e so come organizza le sue squadre. Hanno il capocannoniere del campionato, Varela, e non è un caso. Bisogna stare con le antenne dritte. Riguardo alle soste, la prima è stata un'esperienza nuova, tre settimane di pausa sono state difficili, anche lì mentalmente questo stacco è stato un buco grande. Adesso c'è stata una sosta normale ma ho detto ai ragazzi che se dobbiamo fare uno step in più la partita dopo la sosta è quella più importante".

Da qui a fine 2026 il calendario mette di fronte la Fiorentina ad avversari più abbordabili.

"Adesso è il momento di portare a casa i punti. Tutte le gare in Serie A sono complicate. Sappiamo l'importanza di questa partita. Il nostro gruppo è sano ma giovane, devono capire quando fare switch on e switch off. Non dobbiamo perdere la voglia di andare a vincere. Anche contro la Juve non abbiamo mollato, magari abbiamo sbagliato. Ma preferisco una squadra che ha coraggio e sbaglia rispetto a una che non ci prova".

Come sta Atta?

"Atta è un giocatore importante, ma è stato fuori per parecchio tempo, va rimesso dentro con calma e la partita è la cosa più allenante di tutte. Dobbiamo recuperarlo piano piano, pensando che l'aspetto più importante è il bene della Fiorentina. Non Atta, non Mastantuono, non Pedro".

E Njie?

"Intanto siamo orgogliosi del suo rendimento. Quando vedi un ragazzo che cresce e arriva in Nazionale maggiore vuol dire che stai facendo bene. Adesso deve confermarsi. Prima aveva delle potenzialità, adesso sta cominciando ad esprimerle. Ma per stare ai massimi livelli devi avere continuità. Io ho avuto la fortuna di averlo fatto esordire a Torino e sono contento di essermelo ritrovato qui. Non dimentichiamoci che dietro c'è Gnonto, vediamo lo stato fisico di Njie durante la rifinitura".

Su Pellegrino, come ha passato la sosta dopo il gol alla Juventus?

"Io coi miei giocatori parlo parecchio. Pellegrino è tra i ragazzi che vogliono migliorare, ma non sottovaluterei la crescita di Beto. Sono due attaccanti diversi ma ci possono far togliere grandi soddisfazioni".

Sotto l'albero di Natale, cosa preferirebbe: un mediano di rottura o un terzino sinistro?

"Sceglierei la vittoria col Monza".

Venticinque reti presi in undici gare. Il problema principale della Fiorentina è là dietro.

"In difesa abbiamo cambiato tanto. Con Pongracic e Ranieri fuori nell'ultimo periodo avevamo una linea a quattro tutta nuova. Abbiamo difficoltà certo ma è anche vero che nel calcio italiano l'andamento è quello di segnare di più. Stiamo lavorando dietro. Mi è dispiaciuto per non aver lavorato con Dragusin in questi giorni, almeno ha giocato con la Romania. Dietro dobbiamo lavorare soprattutto sulla tattica individuale, un aspetto che forse abbiamo un po' perso in Italia".