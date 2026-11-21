FirenzeViola Mastantuono, Oulai e Njie: il piano della Fiorentina per gestire il talento

Il focus sui tre talenti della Fiorentina citati da Vanoli in conferenza. Ognuno con la sua storia e il suo momento in viola

Tre giocatori, tre storie diverse e un denominatore comune: il talento. Franco Mastantuono, Christ Inao Oulai e Alieu Njie rappresentano tre delle risorse più interessanti a disposizione di Paolo Vanoli, ma anche tre situazioni che raccontano quanto sia complicato trovare il giusto equilibrio tra entusiasmo, aspettative e continuità di rendimento. Perché avere qualità è fondamentale, ma saperla accompagnare nella crescita può fare tutta la differenza del mondo. Ne ha parlato anche oggi l'allenatore della Fiorentina, dicendo quello che si aspetta dai tre calciatori.

Mastantuono, il talento da proteggere sulle orme di Kvara

Mastantuono ha incantato con l'Argentina, segnando una doppietta contro il Costa Rica e riaccendendo inevitabilmente paragoni importanti. Il commissario tecnico Scaloni, però, ha scelto una strada diversa da quella dell'entusiasmo sfrenato: proteggere il ragazzo, chiedere pazienza, ricordare che la crescita non può essere accelerata soltanto perché il talento è evidente. Un messaggio che vale anche a Firenze. Tanto che Vanoli ha deciso di mettere Kvarakhtkelia come modello, l'ala di Luis Enrique che fa tanto lavoro difensivo prima di decidere in attacco.

Oulai, tra personalità e maturità: il difficile equilibrio

Il discorso cambia nella forma, ma non nella sostanza, quando si parla di Oulai. Il centrocampista ivoriano ha dimostrato anche in Nazionale di poter incidere con giocate di grande personalità. Il gol contro il Gambia è stato un'altra conferma delle sue potenzialità. Allo stesso tempo, gli episodi di nervosismo ricordano che il percorso di maturazione riguarda anche la gestione delle emozioni. Oulai può diventare una risorsa preziosa per il centrocampo viola, forse già nell'immediato. Ma sarebbe un errore trasformare il suo momento positivo in un'investitura definitiva, così come sarebbe sbagliato ridimensionarlo al primo passaggio a vuoto.

Njie, la fiducia che fa la differenza. E la sfida di Vanoli

E poi c'è Njie, probabilmente l'esempio più concreto di quanto la fiducia possa cambiare il rendimento di un giovane. L'esterno svedese ha trovato spazio, gol e crescente considerazione, fino alla soddisfazione della prima esperienza con la Nazionale maggiore. Il problema fisico accusato contro la Polonia ha aggiunto un elemento di attenzione, ma non cancella quanto di buono costruito nelle ultime settimane. Per lui la sfida sarà confermarsi. Per Vanoli, invece, dare continuità al grande momento dell'ex Torino che proprio lui ha fatto esordire in granata.