Ruggeri è ormai un ex obiettivo viola: scambio di documenti con l'Aston Villa
Matteo Ruggeri è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il club inglese ha infatti raggiunto l’intesa definitiva con l’Atletico Madrid per il trasferimento dell’esterno italiano e, come riportato da Sky Sport, i due club hanno già provveduto allo scambio dei documenti. Per Ruggeri si apre così una nuova avventura in Premier League, la prima della sua carriera dopo l’esperienza in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid.
Il classe 2002 lascia Madrid dopo una stagione particolarmente intensa, nella quale ha raccolto complessivamente 47 presenze, impreziosite da 7 assist. Ora lo attende il salto nel calcio inglese, con l’Aston Villa che ha deciso di puntare sulle sue caratteristiche sulla corsia esterna. Sull'ex Atalanta era stata a lungo anche la Fiorentina, mai però davvero vicina al giocatore.
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