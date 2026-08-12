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Bertolini lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Passa all'Atalanta Under23

Bertolini lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Passa all'Atalanta Under23FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:28News
di Redazione FV

Gabriele Bertolini lascia ufficialmente la Fiorentina. Il trasferimento del giovane attaccante all’Atalanta è stato infatti formalizzato nella giornata di oggi, 11 agosto, e registrato sul sito ufficiale della Lega Serie A. L’operazione è a titolo definitivo, come anticipato su queste pagine.

Bertolini, cresciuto nel settore giovanile viola e reduce dalla vittoria dello Scudetto Primavera, proseguirà dunque la propria carriera a Bergamo. Si tratta di una delle cessioni dei giovani della Fiorentina che stanno caratterizzando questa sessione di mercato.