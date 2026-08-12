Piccoli al Bologna, 18 milioni legati alla salvezza: ecco cifre e formula
L’arrivo di Mateo Pellegrino alla Fiorentina dovrebbe coincidere con la partenza di Roberto Piccoli. L’attaccante viola è da tempo nel mirino del Bologna, con il club rossoblù che nelle ultime ore ha fatto passi avanti importanti per provare a chiudere l’operazione. La trattativa è infatti entrata in una fase concreta e le parti stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva.
La trattativa e la formula
Per quanto riguarda la formula, Fiorentina e Bologna stanno valutando un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Una volta verificata la permanenza dei rossoblù in Serie A, dunque, scatterebbe l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante. La Fiorentina valuta il cartellino di Piccoli circa 18 milioni di euro, cifra sulla quale si concentrerà il confronto tra le due società.
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