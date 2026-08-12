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Piccoli al Bologna, 18 milioni legati alla salvezza: ecco cifre e formula

Piccoli al Bologna, 18 milioni legati alla salvezza: ecco cifre e formulaFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:59Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini - TMW
Fiorentina e Bologna stanno discutendo per Piccoli: prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, a 18 milioni, l'ipotesi più probabile

L’arrivo di Mateo Pellegrino alla Fiorentina dovrebbe coincidere con la partenza di Roberto Piccoli. L’attaccante viola è da tempo nel mirino del Bologna, con il club rossoblù che nelle ultime ore ha fatto passi avanti importanti per provare a chiudere l’operazione. La trattativa è infatti entrata in una fase concreta e le parti stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva.

La trattativa e la formula

Per quanto riguarda la formula, Fiorentina e Bologna stanno valutando un prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Una volta verificata la permanenza dei rossoblù in Serie A, dunque, scatterebbe l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante. La Fiorentina valuta il cartellino di Piccoli circa 18 milioni di euro, cifra sulla quale si concentrerà il confronto tra le due società.