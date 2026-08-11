Un minuto di silenzio in onore di Berruti negli eventi dal 14 al 17 agosto
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Previsto un minuto di silenzio negli eventi sportivi in programma nei prossimi giorni. Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma da venerdì 14 a lunedì 17 agosto per onorare la memoria di Livio Berruti, indimenticato campione di atletica leggera scomparso nella giornata di domenica all’età di 87 anni. Tra queste dunque anche la sfida di Coppa Italia che venerdì sera al Franchi giocherà la Fiorentina contro il Benevento. Il presidente Giovanni Malagò e tutta la FIGC si uniscono al cordoglio per la scomparsa di uno straordinario uomo di sport.
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