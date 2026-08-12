FirenzeViola Fiorentina, un mercato da 100 (milioni). L'entusiasmo è a mille e gli arrivi non sono terminati

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Cresce l'attesa intorno alla Fiorentina. Il mercato - che non è ancora finito - è stato scoppiettante e adesso la tifoseria è tornata a sognare

Servirà ovviamente la riprova del campo ma intanto erano anni che non si registrava una campagna acquisti di questo livello, capace di far sbocciare nuovamente l'entusiasmo a Firenze. E occorre sottolineare anche la cifra spesa fin qui per gli acquisti: secondo transfermarkt - considerando anche i riscatti di Fabbian e Bresciani - il club viola è arrivato a spnedere 100,30 milioni. Una somma che per la campagna estiva non era mai stata toccata nella gestione Commisso. Peraltro, anche senza voler considerare i due giocatori arrivati da Bologna e Atalanta, con il probabile approdo di Mateo Pellegrino questa cifra di 100 milini verrà comunque raggiunta. E di colpo è aumentata, sulla carta, la qualità generale della squadra. Per ritrovare così tanta classe tutta insieme bisogna tornare indietro di quattordici anni (2012-13) quando arrivarono pedine del calibro di Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Pizarro, Aquilani. Adesso, con una cifra tecnica così elevata toccherà a Grosso assemblare la squadra, rendendola piacevole e attraente dal punto di vista del gioco ma anche pratica. Non mancheranno, vista l'importanza dei giocatori a disposizione, scelte a volte difficili e dolorose da parte del tecnico che però dopo oltre dieci anni di carriera da allenatore sa bene ormai come gestire certi momenti.

Le meraviglie

Sono otto al momento i colpi messi a segno dal ds Paratici e se li analizziamo uno ad uno difficilmente ci si può trovare a storcere la bocca o essere fortemente dubbiosi. Magari non tutti saranno convinti di Joao Mario che può in ogni caso vantare un bel curriculum ma si tratta comunque di un prestito con diritto di riscatto, dunque se la Fiorentina non dovesse essere soddisfatta non avrà le mani legate. C'è curiosità intorno al brasiliano Viery per capire come potrà adattarsi al nostro campionato, ma poi come non poter entusiasmarsi di fronte ad Atta, Mastantuono, Oulai? Per non parlare di Dragusin, destinato a diventare il leader della difesa. Peraltro il mercato non è certo terminato, ci sono ancora venti giorni a disposizione e a breve dovrebbe arrivare Pellegrino con la contemporanea partenza di Piccoli con destinazione Bologna.

Un mercato a suon di milioni

Che potesse essere un mercato scoppiettante lo si è capito quando per il primo colpo - Viery - la Fiorentina ha deciso di spendere una cifra intorno ai quindici milioni più due di bonus. Una cifra del genere per un giocatore ancora non affermato aveva fatto sul momento fare riflessioni anche preoccupate ma in realtà era la spia che - oltre a credere fortemente nel brasiliano - il club viola aveva la disponibilità economica per una squadra da costruire con giovani di grande talento, procedendo a spese anche inaspettate (vedi Atta e Oulai). Certo, poi c'è anche il capitolo legato ad alcune cessioni, compreso il rischio di perdere Fagioli, ma intanto Firenze gode e sogna. Sogna finalmente di riportarsi nelle zone nobili della classifica. E allora come diceva il Trap iniziamo a prepararci e a munirci di sciarpe, golf, cappelli di lana, guanti. Perché lassù farà freddo...