Fiorentina-Pellegrino, accordo fino al 2031. Corriere dello Sport: "Dovrà partire Piccoli"

vedi letture

I viola stanno perfezionando l'acquisto del centravanti argentino dal Parma. Successivamente, Piccoli verrà ceduto al Bologna

La Fiorentina ha già trovato l’accordo totale con Mateo Pellegrino. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, l’attaccante argentino firmerà un contratto fino al 2031 e rappresenta un investimento pensato ben prima che diventasse il vice di Kean: nei giorni in cui il mercato poteva portare via l’ex Juventus, Paratici aveva individuato proprio Pellegrino come possibile erede del numero 9. Oggi, con la permanenza di Kean sempre più probabile, il classe 2001 arriverà per completare il reparto offensivo e offrire a Grosso un’alternativa di alto livello.

La trattativa con il Parma

A detta del quotidiano, resta da definire soltanto l’intesa con il Parma, ma la sensazione è che la fumata bianca sia vicina. I viola puntano a chiudere con un prestito oneroso e obbligo di riscatto per una cifra complessiva poco superiore ai 20 milioni, mentre gli emiliani preferirebbero una cessione a titolo definitivo e valutano il giocatore almeno 25 milioni. L’operazione è inoltre legata al domino degli attaccanti: prima dovrà partire Roberto Piccoli verso il Bologna, passaggio che aprirà definitivamente le porte del Viola Park a Pellegrino.