Ruggeri-Aston Villa, siamo ai dettagli: stipendio raddoppiato rispetto a quello dell'Atletico
Matteo Ruggeri si avvicina all’Aston Villa. L’esterno dell’Atletico Madrid è sempre più vicino al trasferimento in Premier League, con il club inglese pronto a mettere sul tavolo una cifra importante per convincere i Colchoneros a lasciarlo partire. Il punto lo fa Tuttomercatoweb.com.
L’Atletico valuta infatti Ruggeri 38 milioni di euro, una somma che garantirebbe una plusvalenza significativa dopo i 18 milioni più 2 di bonus versati all’Atalanta appena un anno fa. L’arrivo di Alejandro Grimaldo ha inoltre aperto alla possibilità di una cessione.
Per Ruggeri sarebbe previsto anche un importante aumento dell’ingaggio: dai circa 2,5 milioni di euro annui percepiti a Madrid ai 5 milioni proposti dall’Aston Villa. Il futuro dell’esterno, che nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Fiorentina, potrebbe dunque essere in Inghilterra. L’operazione non è ancora chiusa, ma con queste cifre la trattativa potrebbe accelerare rapidamente.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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