Bari, Marino rivela: "La Fiorentina voleva mandare Elia al Ravenna, non qui"

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"La Fiorentina non voleva convogliare Elia qui. Lo voleva dare al Ravenna". A rivelare il retroscena di mercato che riguarda Mirko Elia, classe 2005 presentato oggi in conferenza stampa dal Bari, è stato il direttore generale del club pugliese Pierpaolo Marino che a proposito dell'affare ha aggiunto: "Elia ha rifiutato e ha messo in condizione la Fiorentina di farlo venire qui.

Devo ringraziare Stefano Mauri, che comprai io e fu convocato nella nazionale maggiore. Grazie a Elia. Cocetta è a titolo definitivo, per quanto riguarda Elia è un prestito con diritto di riscatto a una cifra accessibile, non abbiamo voluto dare controriscatti alla Fiorentina", ha evidenziato Marino.