Kean, il Como pronto a farsi avanti: attesa un'offerta da 40 milioni di euro
Il Como è pronto a muoversi concretamente per Moise Kean. Il club lombardo, nelle prossime ore e a stretto giro di posta, presenterà alla Fiorentina una proposta vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi, per provare a convincere i viola a lasciar partire il centravanti. Sul giocatore è forte il gradimento di Cesc Fabregas, che spinge con la sua dirigenza per averlo a disposizione e rafforzare il reparto attaccanti.
Intanto atteso Pellegrino
Si attendono dunque sviluppi a breve, con il Como intenzionato a fare sul serio per l’attaccante classe 2000. La Fiorentina, una volta arrivata la proposta lariana, dovrà ora valutare l’offerta e decidere se prendere in considerazione la cessione del proprio numero 9. Nel frattempo dovrebbe chiudersi la trattativa per Mateo Pellegrino, pronto a diventare un nuovo giocatore viola.
#Kean a breve il #Como si farà avanti con una proposta vicina ai 40 milioni bonus compresi— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 12, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati