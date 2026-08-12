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Kean, il Como pronto a farsi avanti: attesa un'offerta da 40 milioni di euro

Kean, il Como pronto a farsi avanti: attesa un'offerta da 40 milioni di euroFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:44Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini
Il Como fa sul serio per Moise Kean e prepara un'offerta da 40 milioni di euro. La Fiorentina dovrà valutarla attentamente

Il Como è pronto a muoversi concretamente per Moise Kean. Il club lombardo, nelle prossime ore e a stretto giro di posta, presenterà alla Fiorentina una proposta vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi, per provare a convincere i viola a lasciar partire il centravanti. Sul giocatore è forte il gradimento di Cesc Fabregas, che spinge con la sua dirigenza per averlo a disposizione e rafforzare il reparto attaccanti.

Intanto atteso Pellegrino

Si attendono dunque sviluppi a breve, con il Como intenzionato a fare sul serio per l’attaccante classe 2000. La Fiorentina, una volta arrivata la proposta lariana, dovrà ora valutare l’offerta e decidere se prendere in considerazione la cessione del proprio numero 9. Nel frattempo dovrebbe chiudersi la trattativa per Mateo Pellegrino, pronto a diventare un nuovo giocatore viola.