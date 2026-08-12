Ingaggi pesanti e pedine di scambio: da Sottil a Fabbian, i viola da piazzare
A tre settimane dalla chiusura del mercato, restano ancora da sistemare i tre principali esuberi della Fiorentina: Riccardo Sottil, Antonin Barak e M’Bala Nzola. I tre, esclusi dai piani tecnici della società, continuano ad allenarsi separatamente dal gruppo in attesa di un’opportunità. La situazione più vicina alla soluzione sembrava quella di Barak, che aveva praticamente definito il trasferimento all’Apoel Nicosia, poi saltato per motivi fiscali. Ora tutti e tre aspettano una nuova occasione, mentre la Fiorentina punta anche a liberarsi dei rispettivi ingaggi: circa 1,5 milioni netti a stagione per Barak e Nzola, poco più di un milione per Sottil.
Gli altri da cedere
Restano poi altri giocatori con un futuro ancora da definire. Niccolò Fortini è tra i più urgenti, anche per la scadenza del contratto nel 2027, con Torino e Sassuolo interessati; Brescianini e Fabbian possono invece diventare pedine utili per sbloccare operazioni in entrata, come quella per Thorstvedt. Infine c’è Dodo, che la Fiorentina continua a valutare 15 milioni: in assenza di offerte ritenute soddisfacenti, il club potrebbe tornare a proporre al brasiliano un rinnovo, così da evitare il rischio di perderlo a parametro zero.
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