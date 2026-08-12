FirenzeViola Il grande esterno per la 7 vacante. Firenze attende un'altra ciliegina sulla torta

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La Fiorentina vuole fare un altro grande colpo e aggiudicarsi un grande esterno offensivo. Non a caso è rimasto da assegnare il numero 7

C’è chi ci sta più o meno attento, chi ci fa più o meno attenzione, ma alla fine anche l’occhio vuole la sua parte e contribuisce a lasciare il segno. Il numero dietro la schiena identifica spesso un calciatore e può anche arrivare a legarlo indissolubilmente a una piazza o a un semplice ricordo particolare, anche in un calcio come quello di oggi in cui il suo valore si è un po' perso. Ieri sera la Fiorentina ha svelato i numeri di maglia ufficiali e tra i primi undici, quelli principali, è rimasto vacante il 7. Quello dell’esterno d’attacco, la ciliegina sulla torta che sta aspettando il mercato viola.

Un 7 alla Ribery

Proprio su tale figura sta lavorando con insistenza Fabio Paratici, a cui manca questo come ultimo grande colpo da mettere a segno per la formazione di Fabio Grosso. Perché dopo aver fatto il botto con Mastantuono, l’intenzione è quella di consegnare all’allenatore un altro grande esterno offensivo da mettere sul fronte opposto, a sinistra. Appunto, un grande numero 7 com’è stato in passato Franck Ribery (la cui storia con la maglia viola non è stata quella attesa, ma tanto basta per rendere l’idea).

Il profilo cercato

Nella testa del direttore sportivo viola c’è proprio un giocatore del genere. Un nome importante, di grido o comunque un giovane già conosciuto e con un grande futuro davanti, possibilmente a piede invertito e con la tendenza a convergere al centro. Un po’ come successo con l’argentino arrivato dal Real Madrid, la volontà è quella di chiudere un tridente offensivo che possa far sognare Firenze. Un numero 7 che faccia venir subito la voglia di comprare la maglietta, degno delle ambizioni che sta dimostrando di avere questa Fiorentina. Meno di tre settimane per averne nome e cognome.