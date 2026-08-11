Roma, il colpo Mora ormai è ad un passo: accordo verbale con il Porto, le cifre
Il talento 19enne Rodrigo Mora è ormai ad un passo dalla Roma. Secondo Sky Sport, il cambio della formula con cui stavano trattando le parti ha portato ad un'accelerata che a questo punto può risultare decisiva per la Roma. Per Rodrigo Mora è stato infatti trovato l'accordo verbale, per un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. La qualificazione della Roma in Champions League e le presenze del giocatore sono le condizioni che possono far scattare l'obbligo di riscatto.
La cifra complessiva, tra prestito e riscatto, sarà di 50 milioni di euro. Si appresta a concludersi nel migliore dei modi per i giallorossi una delle trattative di calciomercato più calde in queste ore in Europa, poi il calciatore potrà essere a disposizione di Gasperini che spera di averlo per l'esordio in Serie A contro la Fiorentina, in programma il prossimo 24 agosto.
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