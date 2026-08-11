Ufficiale
Accostato anche ai viola, Dominguez ora è un giocatore del Sassuolo
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Tra i tanti nomi accostati alla Fiorentina a giugno c'è stato anche l'esterno argentino del Bologna Benjamin Dominguez, che oggi diventa invece ufficialmente un giocatore del Sassuolo.
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dal Bologna Football Club 1909, con la formula del prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Benjamín Domínguez" è la nota del club neroverde che in caso di riscatto verserà nelle casse del Bologna 10 milioni. Il giocatore era arrivato al Bologna nell'agosto 2024 ma non ha mai convinto del tutto, ora avrà l'occasione di riscattarsi nella squadra di Alberto Aquilani.
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