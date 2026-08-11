Intanto c'è l'accordo tra Bologna e Colonia per Dallinga in prestito
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Si avvicina il trasferimento di Thijs Dallinga al Colonia, fondamentale per dare il via al domino di attaccanti che dovrebbe portare Piccoli a Bologna e Pellegrino a Parma. Scatto decisivo della formazione tedesca, che sembra aver sbaragliato la concorrenza del Werder Brema e del Genoa: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna ha accolto la proposta di prestito con diritto di riscatto per la punta olandese.
Per annunciare la fumata bianca si aspetta che i rossoblù trovino la quadra per Roberto Piccoli della Fiorentina, sempre più vicino anche se i club stanno discutendo sulla formula e sui dettagli di un affare che comunque tutte le parti vogliono portare a termine.
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