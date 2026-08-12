Pellegrino a Firenze, i dettagli del contratto. Con Kean per giocarsi il posto
La Fiorentina ha accelerato per Mateo Pellegrino dopo l’inserimento deciso del Bologna su Roberto Piccoli. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici conosce e apprezza da tempo l’attaccante argentino, seguito già ai tempi del Vélez. Il Parma valuta il giocatore circa 30 milioni di euro e l’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25. Una formula che accontenta i club e che permetterà a Pellegrino di firmare un contratto di cinque anni con la Fiorentina, con un ingaggio destinato a salire fino a circa 1,5 milioni netti a stagione.
Tandem con Kean
Il classe 2001, reduce da 12 gol complessivi nell’ultima stagione, nove in campionato e tre in Coppa Italia, raggiungerà così il connazionale Franco Mastantuono e si giocherà il posto con Moise Kean. I due possono anche convivere, ma nel 4-3-2-1 provato da Fabio Grosso durante il precampionato c’è spazio per una sola punta. Pellegrino porta caratteristiche differenti rispetto a Kean: è mancino, potente fisicamente, forte nel gioco aereo e nei duelli. A Parma è stato accostato a Hernan Crespo, mentre a Firenze il paragone inevitabile sarà quello con Gabriel Batistuta. Il suo idolo, però, è Martin Palermo.
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