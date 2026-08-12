Pellegrino a Firenze, i dettagli del contratto. Con Kean per giocarsi il posto

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L'attaccante argentino sta per raggiungere Firenze e si giocherà il posto da numero nove con Kean. Ecco i dettagli del contratto

La Fiorentina ha accelerato per Mateo Pellegrino dopo l’inserimento deciso del Bologna su Roberto Piccoli. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici conosce e apprezza da tempo l’attaccante argentino, seguito già ai tempi del Vélez. Il Parma valuta il giocatore circa 30 milioni di euro e l’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25. Una formula che accontenta i club e che permetterà a Pellegrino di firmare un contratto di cinque anni con la Fiorentina, con un ingaggio destinato a salire fino a circa 1,5 milioni netti a stagione.

Tandem con Kean

Il classe 2001, reduce da 12 gol complessivi nell’ultima stagione, nove in campionato e tre in Coppa Italia, raggiungerà così il connazionale Franco Mastantuono e si giocherà il posto con Moise Kean. I due possono anche convivere, ma nel 4-3-2-1 provato da Fabio Grosso durante il precampionato c’è spazio per una sola punta. Pellegrino porta caratteristiche differenti rispetto a Kean: è mancino, potente fisicamente, forte nel gioco aereo e nei duelli. A Parma è stato accostato a Hernan Crespo, mentre a Firenze il paragone inevitabile sarà quello con Gabriel Batistuta. Il suo idolo, però, è Martin Palermo.