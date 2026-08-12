Molina è un nuovo giocatore della Roma. Arriva a titolo definitivo dall'Atletico
Nahuel Molina passa ufficialmente alla Roma. L'annuncia arriva direttamente dal club giallorosso, che preleva l'argentino dall'Atletico Madrid. Ecco il comunicato ufficiale:
"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid.
L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso.
In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni.
Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste".
Ha scelto la maglia numero 20.
Benvenuto a Roma, Nahuel!".
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