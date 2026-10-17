Roma-Genoa alle 20.45: le formazioni ufficiali del match serale
Alle 20.45 il sabato di serie A si chiude con Roma-Genoa, gara piena di emozioni per il ritorno all'Olimpico del mai dimenticato Daniele De Rossi, oggi tecnico rossoblù tornato saldo sulla panchina dopo la vittoria sabato contro la Fiorentina. La Roma è reduce dal ko in rimonta di Champions e da due pareggi consecutivi in campionato e, grossa tegola, dovrà fare a meno di Malen squalificato ma Gasperini non vuole rischiare di perdere terreno dalla vetta. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici.
Roma (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, N’Dicka, Koulierakis; Lulli, De Roon, Pisilli, Rensch; Soulé, Mora; Castro. A disposizione: Arena, Camara, De Marzi, Di Nunzio, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Molina, Paratici, Lorenzo Pellegrini, Vasquez, Wesley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Genoa (4-4-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. A disposizione: Amorim, Baldanzi, Drameh, Klisys, Mitaj, Otoa, Robinho Jr, Sabelli, Sommariva, Stolz, Hamed Traorè, Vaz, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.
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