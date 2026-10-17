Bologna-Inter, le formazioni ufficiali del match: Piccoli in campo dal 1'

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali del match: Piccoli in campo dal 1'FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:39News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, gara di campionato valida per la settima giornata e il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.