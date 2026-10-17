Ancora Jovetic: "Prandelli fu un padre calcistico. Con Montella ho litigato"

Stevan Jovetic ha lasciato a Firenze ricordi indelebili. Ogni volta che l'attaccante parla dei suoi trascorsi alla Fiorentina ripercorre sempre con grande orgoglio gli anni col giglio cucito sul petto, come ha fatto anche oggi nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ricordo i discorsi con Prandelli, un papà calcistico. Mi diceva che sarebbe arrivato il mio momento. Abbiamo passato notti speciali insieme: i gol in Champions, il Liverpool. Anche con Sinisa il rapporto era speciale: mi chiamava quando ero infortunato, dicendomi che sarei tornato più forte di prima. Wow, quanti ricordi, non mi fate commuovere!".

Questo invece il ricordo di Montella, anche lui suo allenatore a Firenze: "Ho avuto più di 40 allenatori in carriera, capita di litigare. Montella a Firenze mi tolse la fascia, solo perché avevo deciso di andare via a fine anno. Io però l'avrei onorata fino alla fine".

Conclude poi col rimpianto maggiore: "Aver detto di no al Real dopo il secondo anno a Firenze. Volevo continuare a giocare e pensavo che ci sarei arrivato più avanti. Dieci giorni dopo mi sono rotto il crociato, ho perso una stagione intera e da lì è iniziato il mio calvario...".