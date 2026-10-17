L'Inter ribalta il Bologna e resta in vetta, infortunio per Piccoli

L'Inter (prossimo avversario della Fiorentina nel lunch match di domenica prossima) ribalta il Bologna che si era illusa dopo un grande primo tempo e il gol di Pobega. Dopo il pari nel finale di tempo, nella ripresa l'Inter domina e vince 3-1.

Al 10' Pobega sblocca la gara e "rischia" il tris al 38' e soprattutto al 40' (traversa) con l'Inter che trova poi il pari al 44' con Thuram che già alla mezzora aveva avuto un'occasione sfruttata male. Nella ripresa, al 69', Carlos Augusto porta i nerazzurri in vantaggio con Bonny che nel finale, all'84', segna il 3-1 definitivo al Dall'Ara subito dopo un altro gol annullato dal Var.

Da segnalare l'infortunio, dopo mezzora di gioco, per l'ormai ex viola Roberto Piccoli che deve ha dovuto lasciare il campo anzitempo.