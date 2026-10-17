Serie A, il Napoli sconfitto per 1-0 dal Venezia. A segno Akor Adams
Brutta battuta d’arresto per il Napoli, che cade in trasferta contro il Venezia. La squadra allenata da Allegri è scesa in campo questo pomeriggio per affrontare i lagunari, uscendo sconfitta per 1-0 al termine della gara. A decidere l’incontro è stata la rete realizzata da Adams al 49’, in avvio di secondo tempo, che ha permesso ai padroni di casa di conquistare una vittoria importante davanti al proprio pubblico.
Nuovo inciampo per il Napoli
Per gli azzurri arriva dunque una sconfitta che rallenta il cammino in campionato e impone una riflessione in vista dei prossimi impegni. Il Venezia, invece, può festeggiare tre punti preziosi grazie al gol di Adams, risultato decisivo per le sorti della partita. Con questo risultato, il Napoli resta fermo a quota 10 punti e occupa attualmente il nono posto in classifica, con la necessità di ripartire subito per cercare di recuperare terreno nelle prossime giornate.
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