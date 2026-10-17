Abodi sul Franchi: "Comune e Fiorentina stanno dialogando, presto più chiarezza"

Il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi è intervenuto a margine dell'evento "Luce!", in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze, ha parlato anche della situazione dello stadio Franchi e del dialogo tra Comune e Fiorentina che si è detta disponibile a contribuire economicamente per completare i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi.

Ecco la breve risposta del ministro: "Credo che stiano dialogando e sono convinto che nelle prossime settimane tutto sarà ancora più chiaro, ci sarà ancora più luce su un progetto che sarà bellissimo".