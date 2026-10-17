Fifa, dalla Francia convinti: Wenger sarebbe nome credibile per la presidenza

Dalla Francia sono sicuri: Arsene Wenger, tecnico francese a lungo allenatore dell'Arsenal, è il candidato ideale per sfidare Gianni Infantino alla presidenza della Fifa. Secondo quanto riportato da L'Équipe, infatti, diversi esponenti vicini all'UEFA vedrebbero nel tecnico francese una figura credibile per contendere la presidenza all'attuale numero uno Infantino.

Wenger, oggi direttore dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA, conosce profondamente la struttura dell'istituzione ma negli ultimi tempi non ha nascosto alcune perplessità rispetto a determinate scelte della federazione internazionale. In particolare, l'ex manager dei Gunners avrebbe preso le distanze dalla discussa strategia di commercializzazione legata al futuro della Coppa del Mondo, che tanto ha fatto discutere e spaccare il calcio.

Il congresso elettivo è in programma il prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco, ma al momento, Wenger non ha ancora deciso se scendere realmente in campo. Interpellato sulla possibilità di una candidatura, il francese ha risposto in modo prudente: "Non per il momento".