Il Belgio stecca ancora e non va oltre il pareggio contro l'Iran: finisce 0-0

Il Belgio stecca ancora e non va oltre il pareggio contro l'Iran: finisce 0-0FirenzeViola.it
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Oggi alle 23:00News
di Redazione FV

Il Belgio, dopo il pareggio contro l'Egitto, stecca anche contro l'Iran, che è la prima squadra a sbloccare le marcature, con il suo bomber, Mehdi Taremi. Per fortuna di Lukaku e compagni, al momento del passaggio di Hajsafi, l'attaccante ex Inter si trovava in posizione di fuorigioco. Questo è l'unico sussulto del primo tempo, che si conclude sullo 0-0.

Nel secondo tempo si complicano ulteriormente le cose per la squadra di Rudi Garcia, che al 67' si ritrova in dieci uomini per l'espulsione di Ngoy, che stende Taremi lanciato a rete. Nonostante l'inferiorità numerica il Belgio resiste fino al triplece fischio. 