Uruguay a caccia di risposte contro Capo Verde: le formazioni ufficiali
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Dopo la netta vittoria della Spagna contro l'Arabia Saudita, l'Uruguay deve rispondere per andare in vetta al pari della squadra di De La Fuente. Davanti a sé avrà Capo Verde, che all'esordio ha tenuto la porta inviolata contro la squadra campione d'Europa, priva per oltre un'ora del suo fuoriclasse, Lamine Yamal. Di seguito le scelte degli allenatori per andare a caccia dei tre punti:
URUGUAY: Muslera, Varela, Caceres, Oliveira, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Araujo, Vinas. All.: Bielsa
CAPO VERDE: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina, Arcanjo, Mendes, Monteiro, Rodrigues, Benchimol. All.: Leitão Brito
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