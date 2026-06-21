Uruguay a caccia di risposte contro Capo Verde: le formazioni ufficiali

Uruguay a caccia di risposte contro Capo Verde: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ieri alle 23:20News
di Redazione FV

Dopo la netta vittoria della Spagna contro l'Arabia Saudita, l'Uruguay deve rispondere per andare in vetta al pari della squadra di De La Fuente. Davanti a sé avrà Capo Verde, che all'esordio ha tenuto la porta inviolata contro la squadra campione d'Europa, priva per oltre un'ora del suo fuoriclasse, Lamine Yamal. Di seguito le scelte degli allenatori per andare a caccia dei tre punti

URUGUAY: Muslera, Varela, Caceres, Oliveira, Sanabria, Ugarte, Bentancur, Canobbio, Valverde, Araujo, Vinas. All.: Bielsa

CAPO VERDE: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina, Arcanjo, Mendes, Monteiro, Rodrigues, Benchimol. All.: Leitão Brito