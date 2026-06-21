Euro 2032, si candidano Lecce e Genova: ecco il punto sugli altri stadi

Euro 2032, si candidano Lecce e Genova: ecco il punto sugli altri stadiFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Euro 2032, si candidano Lecce e Genova. Entro ottobre la FIGC deve segnalare al Comitato Esecutivo UEFA i 5 stadi italiani, che ospiteranno le partite dell'Europeo. Per ora gli stadi che rappresentano una certezza sono: lo Juventus Stadium, l'Olimpico di Roma e San Siro. Dunque ne mancano due, uno di questi potrebbe essere il Franchi di Firenze.